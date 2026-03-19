Vonovia Aktie
Marktkap. 18,33 Mrd. EURDiv. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Unter dem neuen Vorstandschef Luka Mucic habe der Immobilienkonzern einen konservativeren und transparenteren Kurs eingeschlagen, bei dem der Schuldenabbau Vorrang habe, schrieb Charles Boissier am Donnerstag. Die Resultate für 2025 entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Buy
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,86 €
|Abst. Kursziel*:
55,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,46%
|
Analyst Name:
Charles Boissier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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