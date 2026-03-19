Marktkap. 15,92 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Goldman Sachs Group Inc.

Beiersdorf Buy

11:16 Uhr
Beiersdorf Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 110 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen für Europas Konsumgüterkonzerne im Zuge des Iran-Kriegs an höhere Umsatzkosten und das gesunkene Verbrauchervertrauen an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Buy

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,38 €		 Abst. Kursziel*:
29,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,96%
Analyst Name:
Olivier Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
106,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

11:16 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
18.03.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

