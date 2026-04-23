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WKN A3E00M

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Symbol IOSDF

UBS AG

IONOS Neutral

12:36 Uhr
IONOS Neutral
Aktie in diesem Artikel
IONOS
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Neutral" belassen. Dhruva Kusa Shah rechnet in ihrem Ausblick vom Freitag mit einem soliden ersten Quartal. Er erwähnte aber, dass sich die Aktien wegen verbesserter Trends zuletzt erholt hätten von ihrem Tief bei 21,50 Euro. Nach gutem Lauf sei eine Bewertungsprämie eingepreist. Einen Sorgenfaktor sieht er derweil in potenziellen Umwälzungen durch KI./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 22:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 22:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Neutral

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
26,22 €		 Abst. Kursziel*:
6,79%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,03%
Analyst Name:
Dhruva Kusa Shah 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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