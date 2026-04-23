UBS AG

IONOS Neutral

12:36 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Neutral" belassen. Dhruva Kusa Shah rechnet in ihrem Ausblick vom Freitag mit einem soliden ersten Quartal. Er erwähnte aber, dass sich die Aktien wegen verbesserter Trends zuletzt erholt hätten von ihrem Tief bei 21,50 Euro. Nach gutem Lauf sei eine Bewertungsprämie eingepreist. Einen Sorgenfaktor sieht er derweil in potenziellen Umwälzungen durch KI./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 22:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 22:31 / GMT

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