IONOS Aktie
Marktkap. 3,64 Mrd. EURKGV 16,18 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Neutral" belassen. Dhruva Kusa Shah rechnet in ihrem Ausblick vom Freitag mit einem soliden ersten Quartal. Er erwähnte aber, dass sich die Aktien wegen verbesserter Trends zuletzt erholt hätten von ihrem Tief bei 21,50 Euro. Nach gutem Lauf sei eine Bewertungsprämie eingepreist. Einen Sorgenfaktor sieht er derweil in potenziellen Umwälzungen durch KI./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 22:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 22:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Neutral
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,22 €
|Abst. Kursziel*:
6,79%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,03%
|
Analyst Name:
Dhruva Kusa Shah
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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