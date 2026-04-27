Microsoft Aktie
Marktkap. 2,7 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 US-Dollar belassen. Analyst Karl Keirstead verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf zum Wochenstart bekannt gegebene Änderungen in der Partnerschaft mit OpenAI. Dies sei die nunmehr dritte größere Änderung in den letzten 16 Monaten. "Die Vereinbarung ist offensichtlich flexibel", schrieb er. Als klaren Nutznießer der Neuerungen sieht Keirstead Amazon. Zum Software-Konzern Microsoft ergänzte er, dass dieser wohl mehr Zugeständnisse gemacht habe als Vorteile erzielt./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: turtix / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 510,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 426,59
|Abst. Kursziel*:
19,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 427,85
|Abst. Kursziel aktuell:
19,20%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 599,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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