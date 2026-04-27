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Symbol MSFT

UBS AG

Microsoft Buy

17:21 Uhr
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 US-Dollar belassen. Analyst Karl Keirstead verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf zum Wochenstart bekannt gegebene Änderungen in der Partnerschaft mit OpenAI. Dies sei die nunmehr dritte größere Änderung in den letzten 16 Monaten. "Die Vereinbarung ist offensichtlich flexibel", schrieb er. Als klaren Nutznießer der Neuerungen sieht Keirstead Amazon. Zum Software-Konzern Microsoft ergänzte er, dass dieser wohl mehr Zugeständnisse gemacht habe als Vorteile erzielt./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 510,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 426,59		 Abst. Kursziel*:
19,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 427,85		 Abst. Kursziel aktuell:
19,20%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 599,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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