Alphabet C (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,54 Bio. EURKGV 29,04 Div. Rendite 0,26%
WKN A14Y6H
ISIN US02079K1079
Symbol GOOG
Alphabet C (ex Google) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die C-Aktie von Alphabet mit einem Kursziel von 390 US-Dollar auf "Buy" belassen. Auf der "Google Cloud Next"-Konferenz vergangene Woche habe er mit etlichen Partnern und Kunden gesprochen, schrieb Benjamin Black in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Dynamik in diesem Bereich dürfte von Dauer sein./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rvlsoft / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Buy
|Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 390,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 348,52
|Abst. Kursziel*:
11,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 349,26
|Abst. Kursziel aktuell:
11,66%
|
Analyst Name:
Benjamin Black
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 367,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|11:06
|Alphabet C (ex Google) Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|Alphabet C (ex Google) Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|Alphabet C (ex Google) Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C (ex Google) Halten
|DZ BANK
|11.01.24
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG