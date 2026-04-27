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Symbol GOOG

Deutsche Bank AG

Alphabet C (ex Google) Buy

11:06 Uhr
Alphabet C (ex Google) Buy
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Alphabet C (ex Google)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die C-Aktie von Alphabet mit einem Kursziel von 390 US-Dollar auf "Buy" belassen. Auf der "Google Cloud Next"-Konferenz vergangene Woche habe er mit etlichen Partnern und Kunden gesprochen, schrieb Benjamin Black in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Dynamik in diesem Bereich dürfte von Dauer sein./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rvlsoft / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Buy

Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 390,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 348,52		 Abst. Kursziel*:
11,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 349,26		 Abst. Kursziel aktuell:
11,66%
Analyst Name:
Benjamin Black 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 367,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

11:06 Alphabet C (ex Google) Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C (ex Google) Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
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