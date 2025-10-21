DAX 24.256 -0,3%ESt50 5.665 -0,4%MSCI World 4.330 -0,3%Top 10 Crypto 14,78 -4,6%Nas 22.791 -0,7%Bitcoin 92.870 -0,8%Euro 1,1604 +0,0%Öl 62,54 +1,4%Gold 4.051 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Infineon 623100 TeamViewer A2YN90 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 adidas A1EWWW Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- TKMS, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Nach Kurssprung: Kursziel bis zu 100 Euro - So unterschiedlich sehen Analysten die TKMS-Aktie Nach Kurssprung: Kursziel bis zu 100 Euro - So unterschiedlich sehen Analysten die TKMS-Aktie
Ausblick: SAP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: SAP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alphabet C (ex Google) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
219,35 EUR +6,45 EUR +3,03 %
STU
254,03 USD +2,70 USD +1,07 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,68 Bio. EUR

KGV 23,68 Div. Rendite 0,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A14Y6H

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US02079K1079

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GOOG

UBS AG

Alphabet C (ex Google) Neutral

15:51 Uhr
Alphabet C (ex Google) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Alphabet C (ex Google)
219,35 EUR 6,45 EUR 3,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet C-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Analyst Karl Keirstead beschäftigte sich in einem Ausblick auf die am 29. bzw. 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen von Alphabet, Amazon und Microsoft mit deren Cloudgeschäft im dritten Quartal. Unter dem Strich erschienen die Ausgaben für Cloud-Infrastruktur stabil, mit Aufwärtspotenzial aufgrund des fortgesetzt starken Wachstums von Ausgaben für KI, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht minimales Aufwärtspotenzial im Vergleich zu den Marktschätzungen für AWS von Amazon und größeres bei Azure von Microsoft und bei Google Cloud./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Neutral

Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 255,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 255,14		 Abst. Kursziel*:
-0,05%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 254,03		 Abst. Kursziel aktuell:
0,38%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 255,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

15:51 Alphabet C (ex Google) Neutral UBS AG
24.07.25 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
16.07.25 Alphabet C (ex Google) Neutral UBS AG
21.05.25 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
25.04.25 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

dpa-afx Niedrigere Preise Samsung-Aktie freundlich: Konkurrenz für Apple-Brille Vision Pro vorgestellt Samsung-Aktie freundlich: Konkurrenz für Apple-Brille Vision Pro vorgestellt
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Abgaben
dpa-afx Aktien von Microsoft, Apple & Google im Blick: OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
dpa-afx Weimer: Tech-Monopole bedrohen freie Medien
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Am Dienstagmittag Gewinne im NASDAQ 100
dpa-afx Medienbranche im 'Herbst der Entscheidungen'
finanzen.net Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger
Financial Times Google and Apple face stricter UK rules on mobile platforms
Deutsche Welle OpenAI launches browser to rival Google Chrome
MotleyFool Meet The Unstoppable Stock That Could Join Nvidia, Amazon, Meta Platforms, and Alphabet in the Trillion-Dollar Club in 20 Years
Deutsche Welle OpenAI launches browser to rival Google Chrome
Benzinga Gene Munster Says Google Will Be &#39;Fine&#39; As OpenAI Will Find It Hard To Gain Market Share With New Atlas Browser For This Reason
Business Times Anthropic, Google in talks on cloud deal worth tens of billions
Zacks Alphabet (GOOGL) Stock Moves -2.37%: What You Should Know
Zacks Alphabet Inc. (GOOG) Stock Moves -2.21%: What You Should Know
RSS Feed
Alphabet C (ex Google) zu myNews hinzufügen