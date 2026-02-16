DAX24.831 +0,1%Est505.981 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 -0,8%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.382 -1,4%Euro1,1849 ±-0,0%Öl68,04 -0,8%Gold4.920 -1,4%
DAX stabil -- Nikkei schließt tiefer -- Hapag-Lloyd mit Milliardenübernahme -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
NORMA-Aktie gibt ab: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Geschäfte
Warren Buffett setzt auf Japan-Aktien: Berkshire Hathaway profitiert weiterhin enorm
Robotaxi-Panne

Alphabet-Aktie tiefer: Google-Tochter Waymo lässt DoorDash-Kuriere Robotaxi-Türen schließen

17.02.26 10:26 Uhr
NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie im Blick: Waymo setzt auf externe Unterstützung bei Problemen mit offenen Türen | finanzen.net

Um das banale Problem offen gelassener Fahrzeugtüren zu lösen, setzt die Alphabet-Tochter Waymo auf menschliche Hilfe.

Die Robotaxi-Firma und Alphabet-Tochter Waymo beauftragt Helfer über eine Online-Plattform, um von Fahrgästen offengelassene Türen zu schließen. Waymo bestätigte, dass in einem Pilotprogramm in der US-Stadt Atlanta Kuriere des Essenslieferanten DoorDash um Hilfe gebeten werden. Es handle sich um "seltene" Fälle.

Wer­bung

Waymo setzt aktuell umgebaute Wagen von Jaguars Elektro-Modell I-Pace ein, die klassische Türen haben. Da die Autos fahrerlos unterwegs sind, ist keiner da, um womöglich von Passagieren offengelassene Türen zu schließen. Die nächste Generation der Waymo-Robotaxis soll wieder elektrisch steuerbare Schiebetüren haben - so wie auch das vorherige Modell auf Basis des Minivans Chrysler Pacifica. Waymo hatte bei den Jaguaren auch damit experimentiert, offene Türen durch ruckartiges Anfahren zu schließen.

Im Netz machte in den vergangenen Tagen der Beitrag eines DoorDash-Kuriers die Runde, der per Screenshot das Angebot belegte, für 11,25 US-Dollar (rund 9,50 Euro) die Tür eines Waymo-Fahrzeugs zu schließen. Wie oft Fahrgäste Waymo-Türen nicht schließen, ist nicht öffentlich bekannt. Allerdings machen die Wagen inzwischen mehr als 400.000 bezahlte Fahrten mit Passagieren pro Woche in sechs US-Städten sowie dem Silicon Valley. Daher dürfte es selbst bei geringer Häufigkeit einige solche Situationen geben.

An der NASDAQ verlor die Alphabet-Aktie am Freitag letztlich 1,08 Prozent auf 306,02 US-Dollar. Am Dienstag geht es vorbörslich zeitweise 0,84 Prozent auf 303,45 US-Dollar nach unten.

/so/DP/zb

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX)

