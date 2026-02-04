DAX 24.539 -0,3%ESt50 5.969 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1890 -6,0%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 60.215 -2,9%Euro 1,1799 -0,1%Öl 68,48 -0,7%Gold 4.905 -1,2%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 315 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die KI-Story laufe auf Hochtouren, schrieb Ross Sandler am Donnerstag mit Verweis auf das starke Cloud-Wachstum und den Sprung der Auftragsbestände. Dies habe jedoch auch seinen Preis in explodierenden Kosten./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 333,04		 Abst. Kursziel*:
8,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 328,40		 Abst. Kursziel aktuell:
9,62%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 378,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

