Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,47 Bio. EURKGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 315 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die KI-Story laufe auf Hochtouren, schrieb Ross Sandler am Donnerstag mit Verweis auf das starke Cloud-Wachstum und den Sprung der Auftragsbestände. Dies habe jedoch auch seinen Preis in explodierenden Kosten./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 360,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 333,04
|Abst. Kursziel*:
8,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 328,40
|Abst. Kursziel aktuell:
9,62%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 378,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
