Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 15,15 Mrd. EURKGV 55,97
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Laborausrüsters auf 2026 erscheine konservativ, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
285,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
241,00 €
|Abst. Kursziel*:
18,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
242,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,53%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|12:46
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:11
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
