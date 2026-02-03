Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 15,15 Mrd. EURKGV 55,97
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der konservative Ausblick des Labor- und Pharmazulieferers führe zu niedrigeren Schätzungen, aber auch zu mehr Klarheit vor dem Mitte März anstehenden Kapitalmarkttag. Dies sei für die Aktien positiv, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 23:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
253,00 €
|Abst. Kursziel*:
10,67%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
241,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,85%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
