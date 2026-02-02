Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 15,11 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide gewesen, schrieb Matthew Weston am Dienstag nach erster Diagnose. Für 2026 liege er gemeinsam mit dem Konsens aber bereits am oberen Ende der Zielspanne./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
229,60 €
|Abst. Kursziel*:
0,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
227,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,14%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
269,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
