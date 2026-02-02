DAX24.971 +0,7%Est506.043 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -1,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.271 -0,8%Euro1,1800 +0,1%Öl65,66 -1,0%Gold4.924 +5,6%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro

03.02.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
250,00 EUR 13,30 EUR 5,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius (Sartorius vz) mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Laborausrüster habe das Jahr 2025 gut beendet, schrieb Charles Weston am Dienstag. Sowohl im Bioprocessing als auch im Geschäft mit Stammzellen (iPS) habe man mindestens die Erwartungen erfüllt. Der Ausblick auf 2026 sei ziemlich weit gestreut./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
10:26Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10:11Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
10:06Sartorius vz OverweightBarclays Capital
09:36Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:11Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
10:06Sartorius vz OverweightBarclays Capital
02.02.2026Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Sartorius vz OutperformBernstein Research
07.01.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:26Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:36Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
23.01.2026Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.2026Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

