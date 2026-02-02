Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 15,11 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Buy" belassen. Der Konsens liege am oberen Ende des nun für 2026 veröffentlichten Ausblicks, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Die Anleger dürften sich allerdings bereits auf eine vorsichtige Planung eingestellt haben. Sie lasse Spielraum für mehr im Jahresverlauf./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 03:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 03:01 / ET
Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
229,80 €
|Abst. Kursziel*:
19,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
227,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,93%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
269,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|11:01
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|10:26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
