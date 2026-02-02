DAX 24.900 +0,4%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.550 +0,3%Top 10 Crypto 10,05 -1,2%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.315 -0,7%Euro 1,1793 +0,0%Öl 66,33 +0,0%Gold 4.918 +5,5%
Top News
DAX kommt vom Tageshoch zurück: 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten - EURO STOXX mit Rekord DAX kommt vom Tageshoch zurück: 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten - EURO STOXX mit Rekord
Palantir-Aktie hebt ab: Gewinn zieht an - Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle Palantir-Aktie hebt ab: Gewinn zieht an - Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle
Profil

Sartorius vz. Aktie

227,40 EUR -9,70 EUR -4,09 %
Marktkap. 15,11 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN wurde kopiert
WKN 716563

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0007165631

Symbol wurde kopiert
Symbol SUVPF

Jefferies & Company Inc.

Sartorius vz Buy

10:11 Uhr
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
227,40 EUR -9,70 EUR -4,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Buy" belassen. Der Konsens liege am oberen Ende des nun für 2026 veröffentlichten Ausblicks, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Die Anleger dürften sich allerdings bereits auf eine vorsichtige Planung eingestellt haben. Sie lasse Spielraum für mehr im Jahresverlauf./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 03:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 03:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
229,80 €		 Abst. Kursziel*:
19,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
227,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,93%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

11:01 Sartorius vz. Neutral UBS AG
10:26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:11 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
09:36 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

finanzen.net Zahlenvorlage Sartorius-Aktie dreht ins Minus: Prognose für 2025 erfüllt - weiteres Wachstum angepeilt Sartorius-Aktie dreht ins Minus: Prognose für 2025 erfüllt - weiteres Wachstum angepeilt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro
finanzen.net TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr angefallen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit Aufschlag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Sartorius vorbörslich begehrt - Ausblick reicht für Erholung
EQS Group EQS-News: Sartorius wächst 2025 deutlich profitabel und blickt weiter positiv nach vorn
finanzen.net Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
EQS Group EQS-News: Sartorius achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group EQS-News: Sartorius expands bio-circular product offering for more sustainable bioprocesses
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens guidance after significantly profitable sales revenue growth in the first nine months
EQS Group EQS-News: Sartorius continues growth course; earnings rise at a significantly overproportionate rate
