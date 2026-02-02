DAX 25.080 +1,1%ESt50 6.067 +1,0%MSCI World 4.555 +0,4%Top 10 Crypto 10,05 -1,2%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.600 -0,3%Euro 1,1808 +0,1%Öl 65,56 -1,1%Gold 4.913 +5,4%
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
DAX deutlich stärker -- Asiens Börsen höher - Nikkei mit Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Alphabet-Aktie zieht an: Tochter Waymo stärkt Finanzen im Kampf um Robotaxis mit Tesla Alphabet-Aktie zieht an: Tochter Waymo stärkt Finanzen im Kampf um Robotaxis mit Tesla
Novo Nordisk Aktie

50,18 EUR +0,18 EUR +0,36 %
STU
50,22 EUR -0,78 EUR -1,53 %
GVIE
Marktkap. 219,86 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Barclays Capital

Novo Nordisk Equal Weight

09:26 Uhr
Novo Nordisk
50,18 EUR 0,18 EUR 0,36%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Insgesamt bleibe die Einführung des oral zu verabreichenden Gewichtssenkers Wegovy ermutigend, schrieb James Gordon am Montag nach jüngsten Daten./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 18:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
360,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
50,29 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
404,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

09:26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
30.01.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

Dow Jones Studienergebnisse Novo Nordisk-Aktie als Profiteur: Pharmakonzern meldet positive Studienresultate für Abnehm-Mittel CagriSema Novo Nordisk-Aktie als Profiteur: Pharmakonzern meldet positive Studienresultate für Abnehm-Mittel CagriSema
finanzen.net Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie vor Bilanz im Plus: Rally oder Rückschlag voraus? UBS bestätigt Rating
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
wikifolio Wochenschwerpunkt - Silber sprengt alle Ketten
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie etwas tiefer: Citigroup mahnt zur Geduld - Marktführer im Bewertungscheck
MotleyFool Is Novo Nordisk Stock a Bargain Right Now?
Zacks Beat the Market the Zacks Way: Five Below, Novo Nordisk, Ekso in Focus
MotleyFool Should You Buy Novo Nordisk Stock on Oral Wegovy's Strong Launch?
Benzinga Novo Nordisk Outspends Eli Lilly On Wegovy, Ozempic Ads After Supply Crunch Eases
Benzinga Novo Nordisk Sued Over Alleged Scheme To Delay Generic Victoza In Favor Of Ozempic
Zacks Novo Nordisk Before Q4 Earnings: How Should Investors Play the Stock?
Benzinga What the Options Market Tells Us About Novo Nordisk
Zacks Novo Nordisk (NVO) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
