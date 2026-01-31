DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,15 -7,5%Nas23.579 +0,5%Bitcoin66.342 +2,2%Euro1,1788 -0,5%Öl66,33 -6,2%Gold4.664 -4,1%
Heute im Fokus
DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Studienergebnisse

Novo Nordisk-Aktie als Profiteur? Pharmakonzern meldet positive Studienresultate für Abnehm-Mittel CagriSema

02.02.26 20:09 Uhr
Studienknaller: Novo Nordisk übertrifft mit CagriSema den Blockbuster Semaglutid | finanzen.net

Gute Nachrichten für Aktionäre des Pharmakonzerns: Novo Nordisk hat mit dem Abnehm-Medikament CagriSema einen Studienerfolg erzielt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
50,10 EUR -0,36 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der dänische Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament, das einmal wöchentlich injiziert wird und zwei Wirkstoffe zur Behandlung von Adipositas kombiniert, vielversprechende Ergebnisse bei Blutzuckerkontrolle und Gewichtsreduktion gezeigt.

CagriSema habe in der Phase-3-Studie in Woche 68 bei allen getesteten Dosierungen sowohl eine stärkere Senkung des Blutzuckerspiegels als auch einen höheren Gewichtsverlust als Semaglutid erreicht. Semaglutid ist ein Medikament, das primär zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und zur Gewichtskontrolle eingesetzt wird.

"Die Ergebnisse bestärken uns in der Überzeugung, dass CagriSema die erste auf Amylin basierende Kombinationstherapie und eine vielversprechende Behandlungsoption für Menschen mit Typ-2-Diabetes sein könnte", sagte Martin Holst Lange, Forschungschef von Novo Nordisk, in einer Mitteilung.

Der Konzern hat im Dezember bei der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung von CagriSema zur Gewichtskontrolle beantragt und kündigte an, mit den Behörden Gespräche über das Zulassungsverfahren für CagriSema bei Typ-2-Diabetes aufzunehmen.

Die Aktie von Novo Nordisk hat an der Börse in Dänemark 0,95 Prozent fester bei 373,05 US-Dollar geschlossen.

DOW JONES

