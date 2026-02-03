DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,15 -7,5%Nas23.579 +0,5%Bitcoin66.342 +2,2%Euro1,1788 -0,5%Öl66,33 -6,2%Gold4.674 -3,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares
Börsenfeiertage an der Frankfurter Börse 2026: Dann haben DAX, TecDAX & Co. handelsfrei Börsenfeiertage an der Frankfurter Börse 2026: Dann haben DAX, TecDAX & Co. handelsfrei
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

US-Sondergesandter Witkoff am Dienstag in Israel

02.02.26 21:06 Uhr

JERUSALEM (dpa-AFX) - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff wird am Dienstag zu Gesprächen in Israel erwartet. Der israelische Kan-Sender berichtete, er werde sich unter anderem mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treffen. Hintergrund des Besuchs seien die Spannungen mit dem Iran.

Wer­bung

An einem größeren Gespräch sollen den Angaben zufolge auch der israelische Verteidigungsminister Israel Katz, Generalstabschef Ejal Zamir sowie der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, teilnehmen. Zamir und Barnea waren zuletzt auch zu Beratungen in die USA gereist.

Berichte über mögliche neue US-iranische Verhandlungen

Die USA und der Iran wollen nach Medienberichten aus beiden Ländern neue Verhandlungen aufnehmen. In den kommenden Tagen sei ein Treffen voraussichtlich zwischen Außenminister Abbas Araghtschi und Witkoff geplant, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim.

Israelische Einschätzung: Gespräche dürften scheitern

Der Kan-Sender berichtete, ranghohe israelische Repräsentanten gingen davon aus, dass auch im Fall von Verhandlungen diese keine Einigung erzielen und in einer Sackgasse enden werden. Anschließend sei immer noch mit einem möglichen US-Angriff im Iran zu rechnen.

Wer­bung

US-Präsident Donald Trump hat der iranischen Staatsführung mehrfach mit Militärschlägen gedroht, auch wegen des brutalen Vorgehens staatlicher Repressionskräfte gegen Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten. Dabei sollen Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Menschen getötet worden sein. Der Iran hat mit Gegenschlägen gegen Israel und die USA gedroht. Das US-Militär hat seine Präsenz in der Region seit Anfang Januar deutlich ausgebaut./le/DP/he