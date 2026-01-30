DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,25 -6,6%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.737 +2,8%Euro1,1792 -0,5%Öl66,58 -5,8%Gold4.661 -4,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: AT&S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: AT&S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!
Bilanzvorlage

Palantir-Aktie hebt ab: Gewinn zieht an - Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle

02.02.26 22:26 Uhr
NASDAQ-Wert Palantir-Aktie mit Höhenflug: Gewinne sprudeln, Quartalsumsatz überspringt Marke von einer Milliarde US-Dollar | finanzen.net

Für Anleger von Palantir wurde es am Montagabend spannend, denn der Software-Konzern berichtete über die Geschäftsentwicklung im jüngst abgeschlossenen Jahresviertel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
125,70 EUR 2,30 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Palantir hat im vierten Geschäftsquartal 2025 mehr verdient als noch im Jahr zuvor. Das Ergebnis je Aktie lag nun bei 0,25 US-Dollar nach 0,03 US-Dollar im Vorjahreszeitraum und lag damit über den Analystenschätzungen, die sich im Vorfeld auf ein EPS von 0,23 US-Dollar belaufen hatten.

Wer­bung

Der Umsatz entwickelte sich ebenfalls positiv: Er stieg im abgelaufenen Quartal von 827,5 Millionen US-Dollar auf 1,41 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Palantir die Expertenschätzungen: Die Analysten hatten zuvor einen Quartalsumsatz von 1,34 Milliarden US-Dollar erwartet.

Ambitionierte Prognose

Das Unternehmen rechnet im ersten Quartal mit Erlösen von 1,53 bis 1,54 Milliarden Dollar. Für das Geschäftsjahr 2026 stellt es einen Umsatz von 7,18 bis 7,20 Milliarden Dollar in Aussicht und liegt damit deutlich über den Erwartungen der Analysten. Konzernchef Alex Karp verteidigte zugleich die Überwachungstechnologie des Unternehmens und verwies auf integrierte Schutzmechanismen gegen staatlichen Machtmissbrauch.

Im nachbörslichen NASDAQ-Handel steht die Palantir-Aktie zeitweise 7,32 Prozent höher bei 158,59 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung