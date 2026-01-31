DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,25 -6,6%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.661 +2,7%Euro1,1791 -0,5%Öl66,74 -5,6%Gold4.661 -4,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: AT&S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: AT&S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

02.02.26 23:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
84,70 EUR 1,75 EUR 2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Ankündigung, wonach die Immobilienplattform des Portalbetreibers jetzt als App im KI-Tool ChatGPT verfügbar ist, belegt laut Giles Thorne, dass große KI-Sprachmodelle Plattformen als geschäftsentscheidende Partner betrachten werden, anstatt zu versuchen, sie zu verdrängen. Die Führungsrolle von Scout24 bei der Zusammenarbeit mit KI rechtfertige seine jüngste Kaufempfehlung, betonte Thorne in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
15:51Scout24 BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Scout24 OutperformBernstein Research
19.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15:51Scout24 BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Scout24 OutperformBernstein Research
19.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen