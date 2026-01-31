ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Ankündigung, wonach die Immobilienplattform des Portalbetreibers jetzt als App im KI-Tool ChatGPT verfügbar ist, belegt laut Giles Thorne, dass große KI-Sprachmodelle Plattformen als geschäftsentscheidende Partner betrachten werden, anstatt zu versuchen, sie zu verdrängen. Die Führungsrolle von Scout24 bei der Zusammenarbeit mit KI rechtfertige seine jüngste Kaufempfehlung, betonte Thorne in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben