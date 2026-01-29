JP Morgan Chase & Co.

Scout24 Overweight

21:41 Uhr

Aktie in diesem Artikel Scout24 84,10 EUR 1,40 EUR 1,69% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Marcus Diebel verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine Ankündigung, wonach die Immobilienplattform des Portalbetreibers jetzt als App in dem KI-Tool ChatGPT verfügbar sei. Er begrüße diesen Schritt, der einen Teil der aktuellen Bedenken der Anleger hinsichtlich KI-bedingter Umbrüche direkt adressiere./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24