Scout24 Aktie

Kaufen
Verkaufen
Scout24 Aktien-Sparplan
84,10 EUR +1,40 EUR +1,69 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,18 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Marcus Diebel verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine Ankündigung, wonach die Immobilienplattform des Portalbetreibers jetzt als App in dem KI-Tool ChatGPT verfügbar sei. Er begrüße diesen Schritt, der einen Teil der aktuellen Bedenken der Anleger hinsichtlich KI-bedingter Umbrüche direkt adressiere./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
84,05 €		 Abst. Kursziel*:
24,93%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
84,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,85%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

