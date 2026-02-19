Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Freitagmittag mit Zuschlägen

DAX-Performance

Am Mittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag notiert der DAX um 12:07 Uhr via XETRA 0,15 Prozent fester bei 25.082,18 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,167 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,106 Prozent auf 25.070,00 Punkte an der Kurstafel, nach 25.043,57 Punkten am Vortag.

Bei 25.143,49 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.004,81 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,374 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, notierte der DAX bei 24.703,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23.278,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, lag der DAX-Kurs bei 22.314,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,21 Prozent aufwärts. Bei 25.507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24.266,33 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Porsche Automobil (+ 2,03 Prozent auf 36,70 EUR), Airbus SE (+ 1,75 Prozent auf 190,34 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,07 Prozent auf 207,70 EUR), adidas (+ 1,06 Prozent auf 156,90 EUR) und Scout24 (+ 1,01 Prozent auf 70,30 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Bayer (-2,82 Prozent auf 44,29 EUR), Infineon (-1,87 Prozent auf 44,98 EUR), Zalando (-1,05 Prozent auf 20,81 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,76 Prozent auf 49,54 EUR) und Beiersdorf (-0,61 Prozent auf 105,90 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.604.726 Aktien gehandelt. Mit 197,409 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net