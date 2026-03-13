SAP Aktie
Marktkap. 194,33 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. Für den europäischen Softwaresektor sei es noch zu früh, eine positive Trendwende auszurufen, schrieb Sven Merkt in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse. Der Sektor reagiere weiter sehr sensibel auf KI-Nachrichten und viele Investoren seien immer noch stark investiert. Die Bewertungen würden aber langsam wieder reizvoller. SAP sieht Merkt am besten dastehen, Teamviewer stufte er wegen der KI-Risiken ab./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible
Zusammenfassung: SAP Overweight
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
166,32 €
|Abst. Kursziel*:
44,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
166,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,58%
|
Analyst Name:
Sven Merkt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
235,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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