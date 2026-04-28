SAP Aktie
Marktkap. 173,92 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Sven Merkt ging am Dienstag auf die anstehende Fachkonferenz Sapphire ein. Diese biete dem Softwarekonzern die Möglichkeit, die Anleger davon zu überzeugen, dass im Bereich der Künstlichen Intelligenz die richtigen Schritte unternommen werden. Das Verhältnis von Chancen und Risiken habe nach zuletzt schwacher Kursentwicklung eine deutliche Wendung zum Positiven genommen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Overweight
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
149,10 €
|Abst. Kursziel*:
47,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
145,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,16%
|
Analyst Name:
Sven Merkt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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