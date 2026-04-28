Barclays Capital

SAP SE Overweight

08:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Sven Merkt ging am Dienstag auf die anstehende Fachkonferenz Sapphire ein. Diese biete dem Softwarekonzern die Möglichkeit, die Anleger davon zu überzeugen, dass im Bereich der Künstlichen Intelligenz die richtigen Schritte unternommen werden. Das Verhältnis von Chancen und Risiken habe nach zuletzt schwacher Kursentwicklung eine deutliche Wendung zum Positiven genommen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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