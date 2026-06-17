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Deutsche Bank AG

BASF Buy

10:06 Uhr
BASF Buy
Aktie in diesem Artikel
BASF
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns dürfte auf Jahressicht um fast ein Drittel gestiegen sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte am Donnerstag in einem Ausblick. Damit liegt sie leicht über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

Zusammenfassung: BASF Buy

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,61 €		 Abst. Kursziel*:
23,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,47%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:06 BASF Buy Deutsche Bank AG
09.06.26 BASF Neutral UBS AG
08.06.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
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