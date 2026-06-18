BMW Aktie
Marktkap. 36,36 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 88 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der massiven Gewinnwarnung des Autobauers habe er seine Schätzungen für die operative Marge (Ebit) im Kerngeschäft für die Jahre bis 2028 gekürzt, schrieb Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine neuen, um bis zu 44 Prozent gesenkten Prognosen für das Ergebnis je Aktie. Sein Bewertungsmodell gehe von keiner Geschäftsverbesserung in China aus. Aktuell sei die Aktie fair bewertet./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Neutral
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
60,70 €
|Abst. Kursziel*:
15,32%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
61,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,64%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11:56
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Hold
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|BMW Neutral
|UBS AG
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