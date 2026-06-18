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Symbol BAMXF

UBS AG

BMW Neutral

11:56 Uhr
BMW Neutral
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
61,06 EUR 1,36 EUR 2,28%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 88 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der massiven Gewinnwarnung des Autobauers habe er seine Schätzungen für die operative Marge (Ebit) im Kerngeschäft für die Jahre bis 2028 gekürzt, schrieb Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine neuen, um bis zu 44 Prozent gesenkten Prognosen für das Ergebnis je Aktie. Sein Bewertungsmodell gehe von keiner Geschäftsverbesserung in China aus. Aktuell sei die Aktie fair bewertet./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Neutral

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
60,70 €		 Abst. Kursziel*:
15,32%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
61,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,64%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:56 BMW Neutral UBS AG
18.06.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.06.26 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 BMW Kaufen DZ BANK
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