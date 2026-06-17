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Bernstein Research

Siemens Energy Outperform

09:41 Uhr
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
165,82 EUR 6,80 EUR 4,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Stromversorgung im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz werde aggressiv vorangetrieben, schrieb Chad Dillard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe zur Folge, dass im Segment mittelgroßer Kraftwerke das Angebot den Bedarf in den kommenden Jahren um 10 bis 35 Prozent übersteigen dürfte./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
156,70 €		 Abst. Kursziel*:
34,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
165,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,64%
Analyst Name:
Chad Dillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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