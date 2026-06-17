Siemens Energy Aktie
Marktkap. 133,54 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Stromversorgung im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz werde aggressiv vorangetrieben, schrieb Chad Dillard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe zur Folge, dass im Segment mittelgroßer Kraftwerke das Angebot den Bedarf in den kommenden Jahren um 10 bis 35 Prozent übersteigen dürfte./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
156,70 €
|Abst. Kursziel*:
34,01%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
165,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,64%
|
Analyst Name:
Chad Dillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
194,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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