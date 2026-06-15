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AUMOVIO Aktie

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AUMOVIO Aktien-Sparplan
40,00 EUR -0,55 EUR -1,36 %
STU
finanzen.net zero
AUMOVIO jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 4,13 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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NEU
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Symbol AMVIF

Deutsche Bank AG

AUMOVIO Buy

10:11 Uhr
AUMOVIO Buy
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
40,00 EUR -0,55 EUR -1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Mit dem autonomen Fahren sei für den Automobilzulieferer eine höhere Profitabilität möglich, schrieb Christoph Laskawi am Donnerstag. Voraussetzung hierfür sei eine erfolgreiche Markteinführung in großem Maßstab./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Buy

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,60 €		 Abst. Kursziel*:
35,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,50%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

10:11 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
11.05.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
08.05.26 AUMOVIO Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AUMOVIO

finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start in der Verlustzone
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht schlussendlich Verluste
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE in connection with a lending transaction
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUMOVIO strengthens the competitiveness of its Research and Development
EQS Group EQS-AFR: AUMOVIO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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