AUMOVIO Aktie
Marktkap. 4,13 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Mit dem autonomen Fahren sei für den Automobilzulieferer eine höhere Profitabilität möglich, schrieb Christoph Laskawi am Donnerstag. Voraussetzung hierfür sei eine erfolgreiche Markteinführung in großem Maßstab./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,60 €
|Abst. Kursziel*:
35,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,50%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Bernstein Research
|11.05.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|10:11
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08.05.26
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|Deutsche Bank AG
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