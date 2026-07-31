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International Consolidated Airlines Aktie

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Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

12:16 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
5,06 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Die Airline-Holding verliere keine Zeit und habe Maßnahmen ergriffen, um die Erträge zu sichern, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal habe IAG grundlegende Fortschritte bei den Stückkosten verzeichnet und ein etwas besseres operatives Ergebnis ausgewiesen als erwartet wurde./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,08 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,20 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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