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Symbol RYLPF

UBS AG

Philips Neutral

10:41 Uhr
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Philips von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 32,50 auf 24,00 Euro gesenkt. Die Bedingungen auf den Endabnehmermärkten verschlechterten sich, schrieb Graham Doyle in einer Studie am Montag. Damit entfielen für den Hersteller von Medizintechnik zunehmend positive Impulse. Zwar dürfte die Profitabilität im kommenden Jahr zunehmen, aber voraussichtlich weniger stark als erwartet./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Neutral

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
22,79 €		 Abst. Kursziel*:
5,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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