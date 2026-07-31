Philips Aktie
Marktkap. 22,23 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Philips von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 32,50 auf 24,00 Euro gesenkt. Die Bedingungen auf den Endabnehmermärkten verschlechterten sich, schrieb Graham Doyle in einer Studie am Montag. Damit entfielen für den Hersteller von Medizintechnik zunehmend positive Impulse. Zwar dürfte die Profitabilität im kommenden Jahr zunehmen, aber voraussichtlich weniger stark als erwartet./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Neutral
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
22,79 €
|Abst. Kursziel*:
5,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|10:41
|Philips Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Philips Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|10:41
|Philips Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets