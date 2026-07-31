UBS AG

Philips Neutral

10:41 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Philips von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 32,50 auf 24,00 Euro gesenkt. Die Bedingungen auf den Endabnehmermärkten verschlechterten sich, schrieb Graham Doyle in einer Studie am Montag. Damit entfielen für den Hersteller von Medizintechnik zunehmend positive Impulse. Zwar dürfte die Profitabilität im kommenden Jahr zunehmen, aber voraussichtlich weniger stark als erwartet./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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