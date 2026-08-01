Siltronic Aktie
Marktkap. 2,51 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 105 Euro angehoben. Die Aktien hätten mehr als nur Wafer-dünnes Aufwärtspotenzial, schrieb Harry Blaiklock in einer Studie am Montag. Nach einem vierjährigen Abwärtszyklus dürften die Umsätze des Wafer-Herstellers nun wieder nach oben drehen. Gründe seien ein sich verknappendes Angebot angesichts einer großen Nachfrage und in der Folge steigende Preise./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Buy
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
78,55 €
|Abst. Kursziel*:
33,67%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
77,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,70%
|
Analyst Name:
Harry Blaiklock
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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