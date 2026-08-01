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Symbol SSLLF

UBS AG

Siltronic Buy

10:01 Uhr
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 105 Euro angehoben. Die Aktien hätten mehr als nur Wafer-dünnes Aufwärtspotenzial, schrieb Harry Blaiklock in einer Studie am Montag. Nach einem vierjährigen Abwärtszyklus dürften die Umsätze des Wafer-Herstellers nun wieder nach oben drehen. Gründe seien ein sich verknappendes Angebot angesichts einer großen Nachfrage und in der Folge steigende Preise./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
78,55 €		 Abst. Kursziel*:
33,67%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
77,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,70%
Analyst Name:
Harry Blaiklock 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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