VINCI Aktie
Marktkap. 68,05 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach einer Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Das Augenmerk liege vor allem auf in Aussicht stehenden milliardenschweren Aufträgen für den Bau von Daten- und Rechenzentren, schrieb Cristian Nedelcu in einer Studie am Montag. Mittelfristig könne der Bau- und Infrastrukturkonzern beim Umsatz in der Sparte Energy Solutions davon profitieren. Auch könne sich in diesem Segment die Profitabilität verbessern./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 22:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
148,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
124,75 €
|Abst. Kursziel*:
18,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
125,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,35%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
148,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|13:31
|VINCI Buy
|UBS AG
|10:41
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|VINCI Buy
|UBS AG
|10:41
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|VINCI Buy
|UBS AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|10:41
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.