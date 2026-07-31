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VINCI Aktie

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125,05 EUR +2,75 EUR +2,25 %
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Marktkap. 68,05 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
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UBS AG

VINCI Buy

13:31 Uhr
VINCI Buy
Aktie in diesem Artikel
VINCI
125,05 EUR 2,75 EUR 2,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach einer Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Das Augenmerk liege vor allem auf in Aussicht stehenden milliardenschweren Aufträgen für den Bau von Daten- und Rechenzentren, schrieb Cristian Nedelcu in einer Studie am Montag. Mittelfristig könne der Bau- und Infrastrukturkonzern beim Umsatz in der Sparte Energy Solutions davon profitieren. Auch könne sich in diesem Segment die Profitabilität verbessern./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 22:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
148,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
124,75 €		 Abst. Kursziel*:
18,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
125,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,35%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
148,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:31 VINCI Buy UBS AG
10:41 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
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30.07.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
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