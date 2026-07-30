Siltronic Aktie
Marktkap. 2,24 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siltronic nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 100 Euro angehoben. Trotz des anhaltenden Nachfragerückgangs in den Mainstream-Kategorien der Wafer-Industrie gehe er davon aus, dass die Nachfragewelle durch agentische Künstliche Intelligenz die 300-mm-Wafer-Branche nun in eine Engpasssituation treiben wird, schrieb Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Damit liege die Verhandlungsmacht wieder fest in den Händen der Waferhersteller./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Buy
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
79,10 €
|Abst. Kursziel*:
26,42%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
79,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,42%
|
Analyst Name:
Robert Sanders
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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