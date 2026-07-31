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Symbol SMAWF

Deutsche Bank AG

Siemens Hold

10:31 Uhr
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
284,95 EUR 1,50 EUR 0,53%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 260 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftszahlen von Siemens Healthineers seien enttäuschend gewesen, schrieb Gael de-Bray in einer Einschätzung am Montag. Positive Signale gebe es für Siemens dagegen von Wettbewerbern aus der Branche Automatisierung und Elektrifizierung./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Hold

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
284,55 €		 Abst. Kursziel*:
-5,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
284,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,25%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
288,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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