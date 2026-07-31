DWS Group Aktie
Marktkap. 14,56 Mrd. EURKGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Quartalsbilanzen europäischer Vermögensverwalter seien insgesamt positiv ausgefallen, schrieb Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ein starkes Marktumfeld habe bei allen dazu geführt, dass die Schätzungen bezüglich des verwalteten Vermögens übertroffen worden seien. Die gemeldeten Mittelzu- und -abflüsse seien dagegen im Vergleich zu den Prognosen gemischt ausgefallen. Für DWS senkte Werner seine Ergebnisschätzungen je Aktie für 2026 bis 2028 leicht./ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Buy
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,00 €
|Abst. Kursziel*:
2,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,46%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|13:31
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|13:31
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|13:31
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital