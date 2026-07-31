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DWS Group Aktie

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73,20 EUR +0,40 EUR +0,55 %
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Marktkap. 14,56 Mrd. EUR

KGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
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Symbol DWS

UBS AG

DWS Group GmbHCo Buy

13:31 Uhr
DWS Group GmbHCo Buy
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
73,20 EUR 0,40 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Quartalsbilanzen europäischer Vermögensverwalter seien insgesamt positiv ausgefallen, schrieb Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ein starkes Marktumfeld habe bei allen dazu geführt, dass die Schätzungen bezüglich des verwalteten Vermögens übertroffen worden seien. Die gemeldeten Mittelzu- und -abflüsse seien dagegen im Vergleich zu den Prognosen gemischt ausgefallen. Für DWS senkte Werner seine Ergebnisschätzungen je Aktie für 2026 bis 2028 leicht./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Buy

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,00 €		 Abst. Kursziel*:
2,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,46%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08.07.26 DWS Group Buy UBS AG
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