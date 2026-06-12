ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 44,01 Mrd. EURKGV 10,68 Div. Rendite 1,31%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal nach Gesprächen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. In diesen sei es vor allem um die neuen EU-Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte und die Geschäftsentwicklung des Stahlkonzerns gegangen, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Unternehmensführung habe zudem bekräftigt, die zusätzlichen Ausschüttungen an die Aktionäre über der Schwelle von 50 Prozent des freien Barmittelzuflusses nach Abzug der Dividende zu halten./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,94 €
|Abst. Kursziel*:
1,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,71%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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