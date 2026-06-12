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ArcelorMittal Aktie

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56,04 EUR +0,62 EUR +1,12 %
STU
51,66 CHF -0,06 CHF -0,11 %
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Marktkap. 44,01 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,31%
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Symbol AMSYF

Deutsche Bank AG

ArcelorMittal Buy

10:26 Uhr
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
56,04 EUR 0,62 EUR 1,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal nach Gesprächen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. In diesen sei es vor allem um die neuen EU-Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte und die Geschäftsentwicklung des Stahlkonzerns gegangen, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Unternehmensführung habe zudem bekräftigt, die zusätzlichen Ausschüttungen an die Aktionäre über der Schwelle von 50 Prozent des freien Barmittelzuflusses nach Abzug der Dividende zu halten./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,94 €		 Abst. Kursziel*:
1,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,71%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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