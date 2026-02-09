DAX 25.025 +0,0%ESt50 6.070 +0,2%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.661 -2,1%Euro 1,1907 -0,1%Öl 69,31 +0,3%Gold 5.043 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple wohl vor Produktflut in 2026 -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Outperform-Note für Scout24-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research Outperform-Note für Scout24-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagmittag So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Scout24 Aktie

Kaufen
Verkaufen
Scout24 Aktien-Sparplan
75,10 EUR -0,20 EUR -0,27 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,24 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DM8

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A12DM80

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCOTF

Bernstein Research

Scout24 Outperform

13:16 Uhr
Scout24 Outperform
Aktie in diesem Artikel
Scout24
75,10 EUR -0,20 EUR -0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Drohende Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz habe die Aktien von Internet-Dienstleistern schwer belastet, schrieb Annick Maas in einer Branchenstudie am Dienstag. Ehrlicherweise müsse man jedoch sagen, dass zentrale und oftmals kostspielige Entscheidungen über den Arbeitsplatz, den Wohnsitz und das Auto unregelmäßig und oft hochemotional getroffen würden. Die Expertin hat daher unverändert eine positive Haltung zu erfahrenen Branchenspezialisten wie der Immobilienplattform Scout24./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Outperform

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
75,35 €		 Abst. Kursziel*:
39,35%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
75,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,81%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

13:16 Scout24 Outperform Bernstein Research
09.02.26 Scout24 Buy UBS AG
03.02.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

finanzen.net Experten-Einschätzung Outperform-Note für Scout24-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research Outperform-Note für Scout24-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Dienstagmittag fester
finanzen.net DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Vormittag zu
finanzen.net Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Nachmittag zu
TraderFox Stocks in Action: Scout 24, Unicredit, Grenke, Renk Group und Aurubis.
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 09.02.26
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Scout24 SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Scout24 zu myNews hinzufügen