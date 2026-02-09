Scout24 Aktie
Marktkap. 5,24 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Drohende Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz habe die Aktien von Internet-Dienstleistern schwer belastet, schrieb Annick Maas in einer Branchenstudie am Dienstag. Ehrlicherweise müsse man jedoch sagen, dass zentrale und oftmals kostspielige Entscheidungen über den Arbeitsplatz, den Wohnsitz und das Auto unregelmäßig und oft hochemotional getroffen würden. Die Expertin hat daher unverändert eine positive Haltung zu erfahrenen Branchenspezialisten wie der Immobilienplattform Scout24./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:00 / UTC
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|13:16
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
