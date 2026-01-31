DAX24.762 +0,9%Est505.992 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,13 -7,7%Nas23.486 +0,1%Bitcoin66.191 +2,0%Euro1,1822 -0,2%Öl66,35 -6,2%Gold4.712 -3,2%
Aktieneinstufung

Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Scout24-Aktie mit Buy

02.02.26 15:52 Uhr
Scout24-Aktie im Rampenlicht: Deutsche Bank AG gibt eine klare Ansage | finanzen.net

Deutsche Bank AG-Analyst Nizla Naizer hat sich das Scout24-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer ihrem am Montag vorliegenden Kommentar anlässlich der Verfügbarkeit von ImmoScout24 als ChatGPT-App.

Aktieninformation im Fokus: Die Scout24-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 15:36 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 83,95 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 57,24 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.665 Scout24-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 2,2 Prozent nach. Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
15:51Scout24 BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Scout24 OutperformBernstein Research
19.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
