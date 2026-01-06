Scout24-Aktie gibt ab: Ex-Prosieben-CFO Martin Mildner wird Finanzvorstand
Das Digitalunternehmen Scout24 bekommt zum 1. März einen neuen Finanzchef.
Werte in diesem Artikel
Martin Mildner wird Nachfolger von Dirk Schmelzer, der auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlasse, wie der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte.
Mildner war bis Oktober Finanzchef beim Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 gewesen. Dessen neuer Eigentümer MFE-Mediaforeurope hatte nach der Übernahme der Sendergruppe den Vorstand ausgetauscht.
Mildner sei mit seinem "tiefen Verständnis für digitale Geschäftsmodelle" eine ideale Besetzung für die Position des CFO bei Scout24, erklärte Aufsichtsratschef Hans-Holger Albrecht.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Scout24 News
Bildquellen: Scout24