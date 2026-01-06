DAX25.060 +0,7%Est505.922 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,8%Nas23.547 +0,7%Bitcoin78.598 -1,9%Euro1,1687 ±-0,0%Öl60,56 +0,1%Gold4.462 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW SAP 716460 Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD im Fokus
Top News
Qualcomm: Die relative Stärke zum Jahresstart dürfte anhalten Qualcomm: Die relative Stärke zum Jahresstart dürfte anhalten
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Neue Besetzung

Scout24-Aktie gibt ab: Ex-Prosieben-CFO Martin Mildner wird Finanzvorstand

07.01.26 11:19 Uhr
Scout24-Aktie sinkt: Neuer Finanzvorstand | finanzen.net

Das Digitalunternehmen Scout24 bekommt zum 1. März einen neuen Finanzchef.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
86,85 EUR 0,35 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Martin Mildner wird Nachfolger von Dirk Schmelzer, der auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlasse, wie der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte.

Wer­bung

Mildner war bis Oktober Finanzchef beim Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 gewesen. Dessen neuer Eigentümer MFE-Mediaforeurope hatte nach der Übernahme der Sendergruppe den Vorstand ausgetauscht.

Mildner sei mit seinem "tiefen Verständnis für digitale Geschäftsmodelle" eine ideale Besetzung für die Position des CFO bei Scout24, erklärte Aufsichtsratschef Hans-Holger Albrecht.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
06.01.2026Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen