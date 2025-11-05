DAX 24.050 +0,4%ESt50 5.669 +0,2%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 14,28 -0,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.650 -0,8%Euro 1,1511 +0,1%Öl 63,80 +0,4%Gold 4.005 +0,6%
BVB-Aktie: Niederlage in Manchester - Can feiert Comeback
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Scout24 Aktie

Scout24 Aktien-Sparplan
100,90 EUR +0,70 EUR +0,70 %
STU
Marktkap. 7,16 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

Aktie in diesem Artikel
Scout24
100,90 EUR 0,70 EUR 0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von Scout24 beim Kursziel von 125 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Kleinanzeigen seien ein hervorragendes Geschäftsmodell, denn führende Anbieter erzielten in vielen Regionen durchweg sehr hohe Gewinnmargen, schrieb Annick Maas am Mittwochabend in ihrer Empfehlung. Im Mittelpunkt der Investitionsdebatte stünden derzeit die Künstliche Intelligenz (KI) und der Wettbewerb. Sie glaubt, dass die KI helfen wird, Immobilien schneller auf den Markt zu bringen. Im Wettbewerb stehe Scout24 mit gesteigerten Marktanteilen gut da, um potenzielle neue Konkurrenz abzuwehren./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
99,95 €		 Abst. Kursziel*:
25,06%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
100,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,89%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

08:01 Scout24 Outperform Bernstein Research
05.11.25 Scout24 Overweight Barclays Capital
05.11.25 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Scout24 Neutral UBS AG
01.11.25 Scout24 Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

dpa-afx Starkes Geschäftsmodell Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Mittwochnachmittag an
finanzen.net Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Scout24-Aktie
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 kommt am Mittag kaum vom Fleck
finanzen.net Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Scout24-Aktie
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Vormittag positiv
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag in der Verlustzone
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag schwächer
finanzen.net UBS AG: Neutral für Scout24-Aktie
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, buy
EQS Group EQS-News: Scout24 delivers strong Q3 2025; full-year guidance narrowed towards upper end
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Dr. Dirk Schmelzer, buy
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
