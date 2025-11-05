Scout24 Aktie
Marktkap. 7,16 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von Scout24 beim Kursziel von 125 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Kleinanzeigen seien ein hervorragendes Geschäftsmodell, denn führende Anbieter erzielten in vielen Regionen durchweg sehr hohe Gewinnmargen, schrieb Annick Maas am Mittwochabend in ihrer Empfehlung. Im Mittelpunkt der Investitionsdebatte stünden derzeit die Künstliche Intelligenz (KI) und der Wettbewerb. Sie glaubt, dass die KI helfen wird, Immobilien schneller auf den Markt zu bringen. Im Wettbewerb stehe Scout24 mit gesteigerten Marktanteilen gut da, um potenzielle neue Konkurrenz abzuwehren./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
99,95 €
|Abst. Kursziel*:
25,06%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
100,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,89%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|08:01
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
