NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Hold" belassen. Giles Thorne attestierte dem Portalbetreiber am Donnerstagmorgen ein weiteres Quartal mit soliden Resultaten. Die Erwartungen seien insgesamt erfüllt worden. Vor dem Hintergrund einer zuletzt schwachen Kursentwicklung sieht er Indizien für eine positive Kursreaktion./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:20 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:20 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Scout24 Hold
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
98,15 €
|Abst. Kursziel*:
1,88%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
99,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,45%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
