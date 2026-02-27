DAX24.855 -1,7%Est506.025 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 +4,1%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.413 +1,0%Euro1,1707 -0,6%Öl78,57 +8,3%Gold5.398 +2,3%
Zahlen präsentiert

Berkshire Hathaway-Aktie mit Verlusten: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus

02.03.26 10:12 Uhr
NYSE-Titel Berkshire Hathaway-Aktie gibt nach: Das Vermächtnis in Zahlen - Waren Buffetts finale Berkshire-Bilanz | finanzen.net

Berkshire Hathaway hat am Samstag die Bücher geöffnet. Berichtet wurde über das letzte Jahr, in dem Starinvestor Warren Buffett die Leitung der Investmentholding innehatte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
424,50 EUR -3,10 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger blicken regelmäßig mit großem Interesse auf die Bilanz der Investmentholding Berkshire Hathaway. Dies dürfte aktuell besonders der Fall sein, da Starinvestor Warren Buffett die Leitung zum Jahreswechsel an Greg Abel übergeben hat. Der am Samstag vorgelegte Annual Report für 2025 zeigt somit zum letzten Mal, wie sich Berkshire unter der Führung des legendären Investors geschlagen hat.

Wer­bung

Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz von Berkshire Hathaway bei 371,44 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 371,43 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit Umsatzerlösen von 385,12 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Der Nettogewinn der Investmentholding lag bei 67,27 Milliarden US-Dollar nach 89,56 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Jahr. Das Ergebnis je A-Aktie betrug somit im Gesamtjahr 2025 46,56 US-Dollar, nach 61,90 US-Dollar je A-Aktie im Vorjahr. Je B-Aktie lag das EPS im abgelaufenen Jahr bei 31,04 US-Dollar, nach 41,27 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Erster Aktionärsbrief von Abel statt Buffett

Gemeinsam mit dem Jahresbericht wurde wie üblich auch der jährliche Brief an die Berkshire-Aktionäre veröffentlicht. Dieser stammt jedoch dieses Mal erstmals von Greg Abel. Zum Jahreswechsel 2025/26 hatte sich die Investorenlegende Warren Buffett vom Berkshire-Vorstandsvorsitz zurückgezogen und sein langjähriger Stellvertreter Abel hat die Leitung übernommen.

Wer­bung

Die vielbeachtete Hauptversammlung von Berkshire Hathaway wird am 2. Mai 2026 stattfinden.

Die Aktie von Bershire Hathaway gibt vorbörslich an der NYSE 1,77 Prozent auf 496 US-Dollar nach.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Daniel Zuchnik/WireImage

