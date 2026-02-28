AXA Aktie
Marktkap. 85,04 Mrd. EURKGV 8,74
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Der französische Versicherer stärke sukzessive die Glaubwürdigkeit, schrieb Mandeep Jagpal am Sonntag. Die Dynamik bei den Umsätzen sei nachhaltig, und der Fokus sei auf operative Verbesserungen gerichtet. Die Zielvorgabe für das Gewinnwachstum je Aktie in diesem Jahr liege über der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 17:32 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Outperform
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
40,91 €
|Abst. Kursziel*:
17,33%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
40,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,02%
|
Analyst Name:
Mandeep Jagpal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|12:31
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.05.17
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.16
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.14
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.