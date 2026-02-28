DAX 24.694 -2,3%ESt50 5.995 -2,3%MSCI World 4.530 -0,6%Top 10 Crypto 8,5905 +1,1%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.383 +0,9%Euro 1,1704 -0,6%Öl 79,42 +9,5%Gold 5.392 +2,2%
Marktkap. 85,04 Mrd. EUR

KGV 8,74
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
40,67 EUR -0,55 EUR -1,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Der französische Versicherer stärke sukzessive die Glaubwürdigkeit, schrieb Mandeep Jagpal am Sonntag. Die Dynamik bei den Umsätzen sei nachhaltig, und der Fokus sei auf operative Verbesserungen gerichtet. Die Zielvorgabe für das Gewinnwachstum je Aktie in diesem Jahr liege über der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 17:32 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA Outperform

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
40,91 €		 Abst. Kursziel*:
17,33%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
40,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,02%
Analyst Name:
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

