Bernstein Research

Delivery Hero Outperform

14:31 Uhr
Delivery Hero Outperform
Delivery Hero
18,49 EUR -1,10 EUR -5,59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe 2025 die Erwartungen knapp verfehlt, schrieb Annick Maas am Freitagabend in einem Rückblick auf die Zahlen. Den Ausblick auf 2026 gebe es erst Ende März mit dem Jahresbericht - das Management habe aber einen bereinigten operativen Ergebnisanstieg (Ebitda) im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 20:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 20:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
18,39 €		 Abst. Kursziel*:
41,42%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
18,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,62%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

14:31 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
13:11 Delivery Hero Buy UBS AG
11:06 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

dpa-afx Talfahrt Nahost-Beben erfasst Delivery Hero: Sorgen um Talabat-Geschäft drücken Aktie tiefer Nahost-Beben erfasst Delivery Hero: Sorgen um Talabat-Geschäft drücken Aktie tiefer
finanzen.net Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero bricht am Mittag ein
finanzen.net Wie Experten die Delivery Hero-Aktie im Februar einstuften
finanzen.net Delivery Hero-Aktie deutlich tiefer trotz erreichtem Profitabilitätsziel - Resilienz trotz Wettbewerbsdruck
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 3: Delivery Hero nach Zahlen und Schwankungen doch im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero reduziert anfängliche Kursverluste deutlich
dpa-afx ROUNDUP 2: Delivery Hero steigert operativen Gewinn - noch kein Ausblick 2026
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne
EQS Group EQS-News: Delivery Hero reports strong Q4, while business transforms into Everyday App
EQS Group EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Sale of 9,394 shares at a price of EUR 22.45981 per share within the settlement of Restricted Stock Units ('RSUs') for the settlement of taxes and ...
EQS Group EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Acquisition of 18,743 shares from authorized capital through the settlement of Restricted Stock Units ('RSUs'). Transaction as part of an employee ...
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
