Bernstein Research

Delivery Hero Outperform

14:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe 2025 die Erwartungen knapp verfehlt, schrieb Annick Maas am Freitagabend in einem Rückblick auf die Zahlen. Den Ausblick auf 2026 gebe es erst Ende März mit dem Jahresbericht - das Management habe aber einen bereinigten operativen Ergebnisanstieg (Ebitda) im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 20:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 20:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero