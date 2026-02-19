DAX25.088 +0,2%Est506.079 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +2,3%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.273 +0,7%Euro1,1758 -0,1%Öl71,27 -0,9%Gold5.023 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Airbus 938914 Amazon 906866 Microsoft 870747 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
EU genehmigt Rosneft Deutschland-Übernahme durch den Bund EU genehmigt Rosneft Deutschland-Übernahme durch den Bund
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Unruhe

Delivery Hero-Aktie bleibt nahe 20 Euro: Italien-News und Investorendruck belasten

20.02.26 12:17 Uhr
Delivery Hero verharrt nahe 20 Euro: Italien-News und Investorendruck drücken Aktienkurs | finanzen.net

Bei Delivery Hero bleiben die Börsenzeiten im Februar unruhig.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
20,43 EUR -0,02 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach der Erholung in den vergangenen Tagen war der Kurs am Donnerstag abgesackt. Zunächst wurde ein Bericht über eine mögliche Zerschlagung diskutiert, später über einen Rückschlag in einem Gerichtsprozess in Italien. Am Freitag bleibt der Kurs mit 20,58 Euro nahe der 20-Euro-Marke. Unter dieser hatten die Aktien vor einer Woche bei gut 19 Euro den tiefsten Stand seit Anfang Dezember erreicht.

Wer­bung

Am Vortag hatten die Aktien letztlich fast fünf Prozent verloren. Nach einem Bericht im "Manager Magazin", wonach Investoren auf eine Zerschlagung des Essenslieferdienstes drängen sollen, folgte später noch ein Bericht der Agentur Reuters, wonach ein Gerichtsentscheid die Delivery Hero-Tochter Glovo in Italien dazu zwingt, die Arbeitsverhältnisse von 40.000 Fahrern des Lieferdienstes Foodinho auf reguläre Arbeitsverträge umzustellen. Der Glovo-Ableger war vor einigen Wochen schon unter gerichtliche Aufsicht gestellt worden.

Damit geistern bei Delivery Hero weiter die Themen der vergangenen Wochen herum. Was Italien betrifft, betonte die Citigroup-Expertin Monique Pollard vor einigen Tagen das Risiko, dass die Fahrer vielleicht bald höher bezahlt werden müssen und/oder Rückstellungen gebildet werden müssen. Börsianer machten sich am Morgen deshalb Sorgen um die Profitabilität.

Das "Manager Magazin" hatte derweil am Vortag jüngste Berichte aufgegriffen, dass der Unmut unter Investoren wegen der hohen Kursverluste seit dem Pandemie-Hoch von Anfang 2021 spürbar gewachsen ist. In dem Bericht thematisiert wird eine Zerschlagung von Delivery Hero und sogar eine mögliche Absetzung des langjährigen Konzernchefs Niklas Östberg.

Wer­bung

Anfang 2021 zu Pandemie-Zeiten hatten die Aktien in der Spitze mehr als 145 Euro gekostet. Aktuell sind aber 85 Prozent von diesem Rekord wieder verloren - genauso wie der Platz im DAX, den Delivery Hero zeitweise erhalten hatte. Auch der Kochboxenlieferant HelloFresh war damals zeitweise im Dax, ist mittlerweile aber sogar in den SDAX abgestiegen.

/tih/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
13.02.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
03.02.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
03.02.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.02.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
03.02.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
02.02.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen