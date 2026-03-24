Delivery Hero Aktie
Marktkap. 4,75 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. Da die Zahlen weitgehend den Erwartungen zu entsprechen scheinen, liege der Fokus nun auf der Telefonkonferenz und den Kurstreibern in den kommenden Wochen, schrieb Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
36,90 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,11 €
|Abst. Kursziel*:
129,05%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
15,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
135,71%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|15:06
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13:31
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:06
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13:31
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:06
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13:31
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG