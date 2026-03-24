Delivery Hero Aktie
Marktkap. 4,75 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die wesentliche Neuigkeit zum abgelaufenen Jahr betreffe das operative Ergebnis des zweiten Halbjahres, das leicht unter der Konsensprognose gelegen habe, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zum Ausblick des Essenslieferanten schrieb der Analyst, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Ziele für 2026 die Konsensschätzungen beeinflussen werden./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,89 €
|Abst. Kursziel*:
101,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
99,19%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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