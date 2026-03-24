Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

11:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die wesentliche Neuigkeit zum abgelaufenen Jahr betreffe das operative Ergebnis des zweiten Halbjahres, das leicht unter der Konsensprognose gelegen habe, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zum Ausblick des Essenslieferanten schrieb der Analyst, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Ziele für 2026 die Konsensschätzungen beeinflussen werden./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero