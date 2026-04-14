DAX 24.070 +0,0%ESt50 5.957 +0,3%MSCI World 4.593 +0,1%Top 10 Crypto 9,6320 +1,6%Nas 24.016 +1,6%Bitcoin 63.488 +0,2%Euro 1,1799 +0,0%Öl 95,57 +0,7%Gold 4.828 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AIXTRON A0WMPJ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX mit Plus -- Asiens Börsen fest: Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- AIXTRON mit Wandelanleihe -- TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie etwas tiefer: Weiterer Streik-Tag für den Flugriesen - erneut Ausfälle am BER Lufthansa-Aktie etwas tiefer: Weiterer Streik-Tag für den Flugriesen - erneut Ausfälle am BER
DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst zum Jahresauftakt und verringert Verlust DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst zum Jahresauftakt und verringert Verlust
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BP Aktie

Kaufen
Verkaufen
BP Aktien-Sparplan
6,49 EUR ±0,00 EUR -0,06 %
STU
6,49 EUR -0,03 EUR -0,40 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 100,37 Mrd. EUR

KGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850517

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007980591

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BPAQF

UBS AG

BP Buy

08:51 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,49 EUR 0,00 EUR -0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP von 650 auf 700 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die neue Konzernchefin Meg O'Neill übernehme zu einem kritischen Zeitpunkt das Ruder, schrieb Joshua Stone am Mittwochnachmittag. Ein für längere Zeit höheres Preisniveau sei unbestritten positiv für die Aktien. Es gebe jedoch einiges zu tun, um Vertrauen nach der Underperformance seit 2018 zurückzugewinnen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,62 £		 Abst. Kursziel*:
24,53%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:51 BP Buy UBS AG
14.04.26 BP Overweight Barclays Capital
14.04.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.04.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

finanzen.net Frühe Investition FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren abgeworfen FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert mittags
finanzen.net BP Aktie News: BP am Mittwochmittag leichter
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Plus
finanzen.net BP Aktie News: BP gibt am Nachmittag ab
finanzen.net STOXX 50 aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Kursplus
finanzen.net Optimismus in London: FTSE 100 legt zum Start des Dienstagshandels zu
Zacks Are Investors Undervaluing BP (BP) Right Now?
Zacks Is BP (BP) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
Benzinga BP Strengthens Exploration Pipeline With Namibia Offshore Play
Zacks Crude Prices Stay Above $90: Are MTDR, SM and BP Poised for Gains?
Zacks Best Low-Beta Stocks to Own Right Away: E, FUTU, CBOE & BP
Zacks BP (BP) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
Zacks BD Unveils HemoSphere Stream for Continuous Noninvasive BP Monitoring
RTE.ie Glass Lewis recommends vote against BP chair Manifold
RSS Feed
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen