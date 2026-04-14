BP Aktie
Marktkap. 100,37 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP von 650 auf 700 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die neue Konzernchefin Meg O'Neill übernehme zu einem kritischen Zeitpunkt das Ruder, schrieb Joshua Stone am Mittwochnachmittag. Ein für längere Zeit höheres Preisniveau sei unbestritten positiv für die Aktien. Es gebe jedoch einiges zu tun, um Vertrauen nach der Underperformance seit 2018 zurückzugewinnen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Buy
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
7,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,62 £
|Abst. Kursziel*:
24,53%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|08:51
|BP Buy
|UBS AG
|14.04.26
|BP Overweight
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|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|BP Buy
|UBS AG
|14.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|BP Buy
|UBS AG
|14.04.26
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|02.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.