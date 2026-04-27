BP Aktie
Marktkap. 102,02 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Ölkonzern sei stark ins Jahr gestartet und habe mit dem Nettoergebnis die Konsensschätzung um 20 Prozent sowie seine Prognose um 7 Prozent übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das robuste Handelsgeschäft sei hilfreich gewesen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
5,90 £
|Abst. Kursziel*:
18,66%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,64 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11:26
|BP Buy
|UBS AG
|11:21
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:16
|BP Overweight
|Barclays Capital
|10:51
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
