Heute im Fokus
DAX fester -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- OpenAI, Novo Nordisk, NEL ASA, DroneShield, BASF, Alphabet, Advantest, BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
Tesla registriert offiziell Elon Musks Aktien: Steht ein Massenverkauf bevor? Tesla registriert offiziell Elon Musks Aktien: Steht ein Massenverkauf bevor?
Ausblick: General Motors stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: General Motors stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BP Aktie

6,82 EUR +0,27 EUR +4,06 %
STU
6,83 EUR +0,23 EUR +3,44 %
HAML
Marktkap. 102,02 Mrd. EUR

KGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

RBC Capital Markets

BP Sector Perform

11:21 Uhr
BP Sector Perform
BP plc (British Petrol)
6,82 EUR 0,27 EUR 4,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Ölkonzern sei stark ins Jahr gestartet und habe mit dem Nettoergebnis die Konsensschätzung um 20 Prozent sowie seine Prognose um 7 Prozent übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das robuste Handelsgeschäft sei hilfreich gewesen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:47 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP Sector Perform

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
5,90 £		 Abst. Kursziel*:
18,66%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

11:26 BP Buy UBS AG
11:21 BP Sector Perform RBC Capital Markets
11:16 BP Overweight Barclays Capital
10:51 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 BP Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

dpa-afx Zahlen im Blick BP-Aktie klettert: Quartalsgewinn mehr als verdoppelt dank hoher Ölpreise BP-Aktie klettert: Quartalsgewinn mehr als verdoppelt dank hoher Ölpreise
finanzen.net Ausblick: BP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net BP Aktie News: BP am Dienstagvormittag in Grün
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart im Minus
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 liegt letztendlich im Minus
finanzen.net BP Aktie News: BP zeigt sich am Montagnachmittag fester
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge
Business Times BP Q1 profit beats expectations at US$3.2 billion, driven by Middle East trading boon
Zacks What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About BP (BP) Q1 Earnings
Business Times BP chairman overcomes shareholder backlash to win first election
Zacks BP (BP) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
Zacks BP and Sonic have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
Zacks Bull of the Day: BP (BP)
Zacks BP (BP) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
Zacks BP p.l.c. (BP) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen