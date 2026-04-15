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Marktkap. 10,12 Mrd. EUR

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Symbol GEAGF

Deutsche Bank AG

GEA Hold

10:31 Uhr
GEA Hold
Aktie in diesem Artikel
GEA
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft des Anlagenbauers dürfte in den meisten Bereich im Vergleich mit dem Vorjahr zumindest stabil gewesen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Mitte Mai./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Hold

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
61,10 €		 Abst. Kursziel*:
3,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
61,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,27%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:31 GEA Hold Deutsche Bank AG
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07.04.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
07.04.26 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
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EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Prof. Dieter Kempf, buy
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