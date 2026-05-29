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Commodities aktuell

Rohstoffpreise am Sonntagabend

31.05.26 20:43 Uhr
Rohstoffpreise am Sonntagabend | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.665,04 USD 5,80 USD 0,16%
News
Baumwolle
0,76 USD -0,01 USD -0,81%
News
Bleipreis
2.016,00 USD 31,00 USD 1,56%
News
Dieselpreis Benzin
1,88 EUR -0,03 EUR -1,36%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,95 EUR 0,46 EUR 0,47%
News
Erdgaspreis - TTF
45,53 EUR -1,40 EUR -2,97%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,29 USD USD
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.542,47 USD USD
News
Haferpreis
3,61 USD 0,02 USD 0,63%
News
Heizölpreis
93,52 USD 1,32 USD 1,43%
News
Holzpreis
586,50 USD -1,00 USD -0,17%
News
Kaffeepreis
2,66 USD -0,09 USD -3,15%
News
Kakaopreis
2.975,00 GBP -114,00 GBP -3,69%
News
Kohlepreis
112,70 USD -0,20 USD -0,18%
News
Kupferpreis
13.615,00 USD 102,00 USD 0,75%
News
Lebendrindpreis
2,49 USD USD 0,12%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD USD 0,10%
News
Maispreis
4,47 USD USD 0,06%
News
Mastrindpreis
3,49 USD 0,01 USD 0,14%
News
Milchpreis
16,91 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
873,70 USD 145,42 USD 19,97%
News
Nickelpreis
18.875,00 USD 140,00 USD 0,75%
News
Ölpreis (Brent)
92,05 USD -1,26 USD -1,35%
News
Ölpreis (WTI)
87,36 USD USD
News
Orangensaftpreis
1,59 USD -0,09 USD -5,57%
News
Palladiumpreis
1.359,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.480,00 MYR 19,00 MYR 0,43%
News
Platinpreis
1.925,00 USD USD
News
Rapspreis
528,25 EUR 2,00 EUR 0,38%
News
Reispreis
12,62 USD 0,01 USD 0,08%
News
Silberpreis
75,37 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
329,60 USD -0,20 USD -0,06%
News
Sojabohnenölpreis
0,78 USD USD -0,08%
News
Sojabohnenpreis
11,87 USD USD -0,02%
News
Super Benzin
1,92 EUR -0,02 EUR -0,88%
News
Weizenpreis
209,25 EUR -0,75 EUR -0,36%
News
Zinkpreis
3.549,00 USD 63,00 USD 1,81%
News
Zinnpreis
55.010,00 USD 110,00 USD 0,20%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,93%
News

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.542,47 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.542,47 US-Dollar).

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 75,37 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 75,37 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.925,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.925,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.359,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.359,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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