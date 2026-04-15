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Symbol EADSF

Barclays Capital

Airbus SE Overweight

08:41 Uhr
Airbus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal dürfte angesichts geringer Flugzeug-Auslieferungen schwach ausgefallen sein, schrieb Milene Kerner am Mittwoch in ihrem Ausblick. Mit dem zweiten Quartal sollte jedoch eine schrittweise Besserung einsetzen./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
171,54 €		 Abst. Kursziel*:
28,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
171,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,10%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
214,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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